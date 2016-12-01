Instagram составил рейтинг самых популярных звёздных аккаунтов.

1 место в мире. Селена Гомес

Поп-певица Селена Гомес вышла вперед с огромным отрывом. В её Instagram 103 миллиона подписчиков, Фото Селены Гомес в соцсети набирают миллионы лайков и сотни тысяч комментариев. Поклонники обожают певицу, и она отвечает им тем же. На каждом концерте Селена старается сделать групповое фото с фанатами и выкладывает его в соцсети.

Правда, в последнее время фото в Instagram Селены Гомес появлялись редко. Певица боролась с волчанкой и депрессией, вызванной болезнью. Но неделю назад звезда вернулась в Instagram. Первое фото после длительного перерыва Селена Гомес сопроводила словами благодарности своим поклонникам, которые поддерживали певицу на протяжении всего периода реабилитации.

2 место. Тейлор Свифт

Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт отстает от возглавляющей рейтинг Селены Гомес на 10 миллионов. У Тейлор в Instagram 93,3 миллиона подписчиков. Кстати, Тейлор Свифт и Селена Гомес являются подругами. В Instagram у обеих девушек можно увидеть совместные фото.

3 место. Ариана Гранде

Еще одна американская поп-звезда Ариана Гранде расположилась на третьей строчке рейтинга. У неё 90,3 миллиона подписчиков. Кстати, наряду с Instagram Ариана Гранде очень популярна на YouTube. У её канала больше 2,5 миллиона подписчиков.

Близко к тройке лидеров подобрались певица Бейонсе (89,3 миллиона) и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян (88,3 миллиона). Но, если Бейонсе продолжает набирать популярность, регулярно выкладывая личные фото и видео, то Ким Кардашьян после скандального ограбления в Париже совсем забросила свой аккаунт в Instagram.

Среди российских звёзд самой популярной в Instagram стала актриса Настасья Самбурская. У неё 7,6 миллиона подписчиков. На втором месте Тимати – 7,4 миллиона. Третье место делят ведущие "Дома-2" Ольга Бузова и Ксения Бородина. У обеих по 7,1 миллиона подписчиков.

В десятку самых популярных в Instagram российских звёзд также вошли модель Ирина Шейк (6,9 млн), певица Вера Брежнева (6,5 млн), шоумены Павел Воля (6,4 млн), Иван Ургант (5,3 млн) и Михаил Галустян (5,2 млн), а также популярный YouTube-блогер Катя Клэп (5 млн).