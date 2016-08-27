О коммунальной аварии на Васильевском острове сообщили в субботу, 27 августа, очевидцы в социальных сетях.

– Прорыв трубы с горячей водой на ул. Беринга, 23. Службы на месте, – написал местный житель в паблике “ ДТП и ЧП/Петербург”.

Дефект был обнаружен на трубе ОАО «Теплосеть».

Информацию о разливе горячей воды теплоэнергетики получили в 14:21. Буквально через девять минут специалисты были на месте аварии и приступили к устранению прорыва.

От горячей воды, по заверениям «Теплосети», никто из абонентов отключен не будет.