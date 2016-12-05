В Невском районе 415 зданий находятся без отопления на протяжении уже десяти часов. Как сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб", на тепломагистрали от ТЭЦ "Обухзовоэнерго" произошла авария.

Это стало причиной того, что 299 жилых здания и 72 нежилых строения остались без тепла. В этой ситуации могли оказаться и 44 социальных объекта, однако детские сады, школы и лечебные учреждения переключены на резервное отопление.

Теплоснабжение будет ограничено на время ремонтных работ, по нормам - не более 20 часов. В два часа дня в администрации района было экстренное заседание под руководством заместителя главы района.

По состоянию на 19 часов 5 декабря на месте аварии шли сварочные работы. Ремонт планируют завершить к раннему утру 6 декабря.