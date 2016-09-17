Легенда о том, что еда не успевает испачкаться, если её поднять менее, чем за пять секунда, оказалась неправдой. Теорией "быстро поднятое не считается упавшим" заинтересовались американские учёные из Ратгерского университета в Нью-Джерси. Они говорят, что для загрязнения пище хватит всего одной секунды нахождения на полу.

Учёные проверили время загрязнения арбуза, хлеба с маслом, простого хлеба и леденца, которые падали на сталную поверхность, керамическую плитку, древесину и ковёр. Поверхности были покрыты Энтеробактер аэрогенес, микроорганизмами, подобными Сальмонелле.

Произведя 20 падений каждого продукта, эксперты пришли к выводу, что влажность еды и рельефность играют значительную роль в том, как быстро бактерии попадают с пола в еду.

"Один из самых интересных выводов, к которым пришли исследователи, заключался в том, что арбуз (влажная пища) пачкается очень быстро на любой поверхности. Это происходит менее, чем за секунду, – сказал ведущий автор исследования Дональд Шаффнер. – На плоских поверхностях пища тоже загрязняется быстрее, чем на широховатой”.

Однако учёные утверждают, что употребление в пищу печенья с небольшим количеством пыли вряд ли нанесет много ущерба человеку со здоровой иммунной системой. Но всегда есть риск заражения более опасными бактериями, например, в больницах.

"Мы иучили вопрос о перекрёстном загрязнении и объяснили людям, что "правило пяти секунд" не работает, – добавил Шаффнер. – Надо надеяться, что люди пересмотрят привычку употреблять в пищу продукты, которые упали на пол".