Татьяна Навка и Андрей Бурковский исполнили номер в лагерных формах евреев в шоу "Ледниковый период". Выступление было поставлено на основе фильма "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, в котором отец-еврей вместе со своим сыном попадает в концлагерь нацистов, куда за ними по собственной воле отправляется его жена-итальянка. Главный герой картины пытается превратить в игру для своего ребёнка нахождение в лагере.

Пара получила высшие баллы за выступление. Сама Татьяна Навка опубликовала кадры номера в своём аккаунте в Instagram, назвав как номер, так и фильм "Жизнь прекрасна" одними из любимых.

При этом Интернет отреагировал на номер неоднозначно. Множество пользователей в социальных сетях раскритиковали выступление, видео которого собрало к вечеру 27 ноября отрицательных оценок в три раза больше, чем положительных.

Некоторые зарубежные информационные издания остро отреагировали на видео выступления Навки и Бурковского. Daily Mail, например, озаглавили материал об этом номере "Катание по тонкому льду". При этом в статье приведён лишь отрывок выступления.

Кроме того, на эту тему уже высказываются мировые знаменитости. Американская комедийная звезда Сара Сильверман выразила удивление от увиденного в своём аккаунте в Twitter:

— Ох уж эти странные жертвы Холокоста (О БОЖЕ МОЙ, О БОЖЕ МОЙ, О БОЖЕ МОЙ).*