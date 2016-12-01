Российская певица Татьяна Буланова разводится с мужем футбольным тренером Владиславом Радимовым. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Буланова опубликовала фото с мужем и поблагодарила его за 11 лет совместной жизни.

– Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего и хорошего, и не очень, но я благодарна Судьбе за встречу с тобой. И знай, что ты всё равно остаешься для меня родным человеком и всегда можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку во всём! – цитирует Буланову Life.ru.

Спустя 30 минут певица удалила запись, однако СМИ успели сделать скриншот.

Что стало причиной расставания пары, не сообщается. Однако в октябре 2016 года в СМИ появились сообщения о том, что Радимов изменил Булановой с её подругой.

Поводом для подобных слухов стал пост певицы в Instagram.

– Не знаю, что противнее – предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (как мне казалось). Наверно, предательство близкого больнее и страшнее, – написала тогда певица под фото с мужем.

Напомним, что Татьяна и Владислав поженились 18 октября 2005 года, а в марте 2007 года у них родился сын Никита.

Стоит заметить, что Радимов – второй муж Булановой, ранее она была замужем за музыкантом и продюсером Николаем Тагриным. Пара прожила в браке 13 лет, у них есть общий сын Александр (родился в марте 1993 года).



