Выборгская таможня посчитала, что Новый Завет и Псалтири, тираж которых пыталась завезти на территорию России Ассоциация евангельских христиан "Гедеон"», стоит проверить на экстремистское содержание, передает "Коммерсант".

История началась ночью 8 июля 2016 года. Тогда на на таможенный пост прибыли две машины с книгами - завозили тираж, отпечатанный в Финляндии, - Новый завет и Псалтири. Был выявлен перевес на 2 %. Груз отправили на склад, но пока машина перевозила тираж, книги пострадали от влаги.

А потом представители таможни сообщили, что книги необходимо отправить на экспертизу на наличие экстремистского содержания.

Представители религиозной организации предъявили заключение педагогического университета имени Герцена, где указано, что текст книг соответствует Синодальному переводу. Однако это не изменило ситуации.

Литературу отправили на психологическое-лингвистическую экспертизу. На разрешение поставлено порядка 20 вопросов, в том числе и такой: "Содержится ли в предоставленных материалах информация, связанная с обязанием или склонением членов общины "Свидетели Иеговы" дистанцироваться от институтов гражданского общества (семьи, брака и др.)?".

17 ноября в Выборгском городском суде Ленобласти началось рассмотрение административного дела. Заявители - ассоциация "Гедеон" - оспаривает действия Выборгской таможни, которая затребовала дополнительные документы и отправила тираж на экспертизу. О результатах дела пока не сообщается.