Спустя 10 дней после смерти любимого короля Таиланда Пумипона Адульядета Рамы, местные работницы секс-индустрии вышли на работу сообщает Mirror.

Отмечается, что в стране всё ещё продолжается национальный траур - правительство запретило все развлекательные мероприятия на 30 дней. По этому случаю все проститутки отказались от ярких нарядов в пользу чёрных.

"На улицах все еще тихо. Все скорбят по королю, - делится с изданием 26-летняя жрица любви по имени Лек. - Но нам нужно работать, чтоб были деньги. Мы больше ничего не можем сделать. Мы надеваем черные платья и сапоги, чтобы продемонстрировать свое уважение. Обычно мы такое не носим, потому что в Таиланде слишком жарко".

"Мы любим нашего короля. Мы любим нашу страну. Военные понимают это, поэтому разрешают нам выходить на работу", - вторит ей 24-летний транссексуал Ной.

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