Король в майке и с пуделем: что известно о новом монархе Таиланда

В июле этого года Вачиралонгкорн, будучи кронпринцем Таиланда, приехал в Германию на одну из своих вилл и буквально ошарашил публику. На нём были спадающие джинсы, короткая майка (больше напоминающая топ), обнажающая татуированные руки и спину. В руках у монаршей особы был белый пудель по кличке Фи-Фи.

После смерти 88-летнего короля Таиланда Пхумипона Адулъядеты – самого долгоправящего монарха в современном мире – престол занял его единственный сын 64-летний Маха Вачиралонгкорн, нынешний маршал авиации. Об этом заявил премьер-министр королевства Прают Чан-Очи.

На фотографиях, опубликованных немецким таблоидом Bild, нового короля сопровождала девушка в не менее коротком топе. Как сообщает The Daily Mail, это потенциальная супруга Махи – Сутида Нуи. То ли бывшая стюардесса, то ли пилот Тайских авиалиний долгое время была любовницей кронпринца. По некоторым данным, Сутида уже родила королю ребёнка.

Личная жизнь

В принципе Вачиралонгкорн в Таиланде и за его пределами всегда был известен как человек, ведущий праздный образ жизни. Чего только стоит его скандальная личная жизнь.

Нынешний престолонаследник был трижды женат. У короля есть семь детей. По некоторым слухам – восемь (см. выше).

В конце 70-ых, ещё будучи в первом браке со своей кузиной принцессой Соамсавали Китиякаре, он начал сожительствовать с актрисой Ювадхидой Полпрасет, на которой впоследствии женился. Однако вскоре брак распался, в частности из-за того что принц заподозрил супругу в измене с 60-летним маршалом авиации.

В результате Ювадхида сбежала с детьми в Великобританию, затем – в США. Позже принц вернул дочь Сириваннавари в Таиланд, где девочку возвели в ранг принцессы. Со временем она стала известным модельером, фотомоделью и светской львицей.

После развода в 2014 году принца с третьей женой, бывшей госслужащей Срирасми Акхарапхонгприча, семеро её близких родственников были арестованы по подозрению в причастности к коррупции в высших эшелонах власти. Сама принцесса добровольно отреклась от титула. По слухам, её заточили без права выезда в одной из резиденций.

Любимые собаки

Король Маха известен как большой любитель собак, особенно пуделей. Его пёс по кличке Фу-Фу – предшественник Фи-Фи – однажды в шутку был назначен маршалом авиации Таиланда. Ему даже сшили парадный мундир с эполетами и выходные ботинки. На военных и королевских торжествах Фу-Фу принимал участие в трапезе наравне с другими высокими особами. А когда пёсик скончался, по нему было проведено четыре траурных ритуала, после чего он был кремирован.

Влияние Запада

Многие СМИ любовь тайского монарха к такому образу жизни объясняют тем, что он получил западное образование. Начальную школу будущий король закончил в Бангкоке. Затем он был отправлен на обучение в Великобританию и Австралию. В 1976 году окончил королевский военный колледж в австралийской Канберре, где получил образование военного лётчика.

Военная карьера

Нынешний король Таиланда служил в качестве офицера штаба в Управлении военной разведки, а в 1978 году был назначен командиром батальона, потом полка личной гвардии короля.

В 1970-х годах в составе лётного полка воевал на севере Таиланда против коммунистических повстанцев и участвовал в военных операциях против вьетнамских партизан у границ Камбоджи.

До сегодняшнего дня являлся главным маршалом тайской авиации.

Как к королю относятся в Таиланде

Население Таиланда относится весьма агрессивно к королю Махе, и эта неприязнь не скрывается (невзирая на то, что о королевской семье не принято плохо говорить, за это даже предусмотрено наказание).

В 2010 году очередной номер (был запрещён в Таиланде) The Economist утверждал, что принца "ненавидят и боятся многие" и "он непредсказуем в своей эксцентричности».

В это же время интернет-журнал Asia Sentinel писал, что он "является морально неустойчивым и практически неспособным для правящей должности". Сайт был блокирован вскоре после этой публикации.