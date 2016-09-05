Сын Майкла Фелпса стал звездой Instagram

Сын известного пловца Майкла Фелпса Бумер стал настоящей звездой Instagram. Он снялся в стильном видео, которое уже покорило сотни тысяч пользователей.

Запись была опубликована на собственной странице Бумера в Instagram – всего за два дня её посмотрели более 320 тысяч раз.

На записи малыш в тёмных очках резвится в бассейне на надувном матрасе. Особое умиление видео добавляет его очаровательная улыбка.

– Почему он такой милый и смешной, – пишет пользователь saripallishweta.

– Какой малыш! А какая песня! – написала vuong_michelle.

– Лучшее видео! – считает crewnorden7.