Сын Майкла Фелпса стал звездой Instagram

Сын известного пловца Майкла Фелпса Бумер стал настоящей звездой Instagram. Он снялся в стильном видео, которое уже покорило сотни тысяч пользователей.
Запись была опубликована на собственной странице Бумера в Instagram – всего за два дня её посмотрели более 320 тысяч раз.
На записи малыш в тёмных очках резвится в бассейне на надувном матрасе. Особое умиление видео добавляет его очаровательная улыбка.
– Почему он такой милый и смешной, – пишет пользователь saripallishweta.
– Какой малыш! А какая песня! – написала vuong_michelle.
– Лучшее видео! – считает crewnorden7.