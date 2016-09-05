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 Опубликовано : Сегодня 11:52

Сын Майкла Фелпса стал звездой Instagram

  • Ольга Захарец

Малыш принял участие в стильной съёмке в бассейне

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Сын известного пловца Майкла Фелпса Бумер стал настоящей звездой Instagram. Он снялся в стильном видео, которое уже покорило сотни тысяч пользователей.

Запись была опубликована на собственной странице Бумера в Instagram – всего за два дня её посмотрели более 320 тысяч раз.

На записи малыш в тёмных очках резвится в бассейне на надувном матрасе. Особое умиление видео добавляет его очаровательная улыбка.

– Почему он такой милый и смешной, – пишет пользователь saripallishweta.

– Какой малыш! А какая песня! – написала vuong_michelle.

– Лучшее видео! – считает crewnorden7.

Thanks @taylorchien for making me look so good in my play day at the pool!!

A video posted by boomer phelps (@boomerrphelps) on

Напомним, что официальный профиль Бумера в Instagram был зарегистрирован в конце июля 2016 года. На сегодняшний день на него подписаны почти 700 тысяч пользователей.

Майк Фелпс (папа Бумера) – американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион (13 раз на индивидуальных дистанциях, 10 – в эстафетах), 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира, а также абсолютный рекордсмен по количеству наград (28) в истории Олимпийских игр.


 

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