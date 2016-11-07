Бывшая жена Фёдора Бондарчука Светлана опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Бали.

На снимке 47-летняя бабушка двоих внучек позирует в одном купальнике. Поклонники главного редактора журнала "Hello!" были в восторге от увиденного.

– Невозможная красотка!) – подписал фото пользователь kosmos_go;

– Фигура КЛАСС!!!!! Красавица – написала svetasuturina9517;

– Точеная фигура, – считает пользователь neva_andres.

Напомним, что в марте 2016 года появились слухи о том, что Фёдор и Светлана Бондарчук хотят развестись после 25 лет брака. Позже супруги сделали официальное заявление.

– С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Фёдор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись, — сообщила Светлана.



