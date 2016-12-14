Суперлуние 14 декабря 2016 года стало последним в году. Наблюдать за полной луной, еще и больших размеров, вышли в ночи немало людей - как России, так и во всем мире.

В Сети появились фото суперлуния 14 декабря 2016 года. Так, в Екатеринбурге и Иваново погода позволила снять шикарные кадры желтовато-белой огромной луны в небе.

В блогах появились отзывы и впечатления тех, кто ночью 14 декабря 2016 года наблюдал за суперлунием. Так, супруга Вячеслава Фетисова Лада выложила в Instagram видео полной луны.

"Пыталась запечатлеть магию последнего полнолуния и суперлуния 2016 года. Не шедевр конечно, но сфокусировать старалась. 3 суперлуны за три месяца, впечатляет, и очень красиво!", - написала в блоге Лада Фетисова.

На самом деле, суперлуние в 2016 году случилось три раза подряд - 16 октября - первое, следующее — 14 ноября, а затем максимальное приближение Луны к Земле произошло 14 декабря.

Астрономы отмечают, что суперлуние - это обиходное название, и совсем не научное. Происходит суперлуние тогда, когда Луна оказывается на ближайшей к Земле точке своей орбиты. При этом не все суперлуния одинаковы. Иногда Луна кажется очень большой, иногда - не очень. На нашу планету суперлуние не оказывает большого влияния. А вот астрологи полагают, что в день суперлуния нужно быть особенно осторожными и контролировать свои эмоции.

- Это не самый удачный день с точки зрения лунного календаря, - рассказал Metro астролог центра Аструс Михаил Чистяков, - До 16.56 по мск 14 декабря будут 15-е лунные сутки, которые считаются опасными в месяце. В этот день надо побеждать свои скрытые и явные пороки, бороться с драконом в себе. Стоит устроить разгрузочный день и отказаться от тяжелой пищи и алкоголя. Будьте терпеливы к окружающим, не затевайте ссор и конфликтов. Если вы поддадитесь любому из искушений, вас ждут негативные последствия.