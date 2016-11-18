Решением Смольнинского районного суда Петербурга бывшей вице-губернатор города Марат Оганесян арестован на два месяца - до 15 января 2017 года. Отметим, что защита настаивала на домашнем аресте, но решением суда ближайшие 2 месяца он проведёт в изоляторе, передаёт РИА "Новости".

Напомним, что заседание заходило за закрытыми дверьми - пресса допущена не была, так как в ходе слушаний оглашались сведения, разглашения которых могли навредить следствию.

Ходатайствуя о домашнем аресте, Оганесян ссылался на хронические заболевания. Какие именно, он не уточнил. 18 ноября ему также понадобилась помощь: в зал заседания прибыли два врача скорой помощи, передаёт корреспондент "Интерфакса" из здания суда.

Напомним, бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан накануне в Москве. В тот же день, 16 ноября, его этапировали в Петербрг. Он походит подозреваемым по делу о хищении более 50 млн рублей при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. 17 ноября Марату Оганесяну было предъявлено обвинение в мошенничестве. По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, в ходе допроса в качестве обвиняемого Оганесян от дачи показаний отказался.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Марату Оганесяну грозит до 10 лет лишения свободы.