Студенты московских вузов показали транспорт будущего

Студенты московских вузов представили любопытные проекты транспорта будущего на выставке «ЭкспоСитиТранс-2016», открывшейся на ВДНХ. Metro пообщалось с создателями и выяснило, что авторы вдохновлялись техникой из прошлого и настоящего

Ретро. ЛиАЗ в воздухе.

Вдохновившись автобусами из комедий о приключениях Шурика, студенты МХПИ создали проект фуникулёра. По их мнению, он будет хорошо смотреться на канатной дороге между Лужниками и Воробьёвыми горами.