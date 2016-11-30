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Студенты московских вузов показали транспорт будущего

  • Иван Головченко

Metro пообщалось с создателями необычной техники

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Студенты московских вузов представили любопытные проекты транспорта будущего на выставке «ЭкспоСитиТранс-2016», открывшейся на ВДНХ. Metro пообщалось с создателями и выяснило, что авторы вдохновлялись техникой из прошлого и настоящего

Ретро. ЛиАЗ в воздухе. 

Вдохновившись автобусами из комедий о приключениях Шурика, студенты МХПИ создали проект фуникулёра. По их мнению, он будет хорошо смотреться на канатной дороге между Лужниками и Воробьёвыми горами.

На высоте. Как дома.  

Внутри кабины фуникулёра установили старую тумбочку и статуэтку, чтобы пассажирам было уютно и они не чувствовали себя как в общественном транспорте.

Витязь. Спустят на рельсы. 

В 2017 году в Москве пустят 300 новых низкопольных трамваев нового поколения «Витязь».

Наш "Крым".  Сделали  конфетку. 

Студенты МГТУ разработали на базе «Лады-Калины» родстер «Крым» и объехали на нём полуостров. Подогрев и складная крыша позволят гонять на авто и зимой по Москве. 

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