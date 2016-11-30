Студенты московских вузов показали транспорт будущего

Студенты московских вузов представили любопытные проекты транспорта будущего на выставке «ЭкспоСитиТранс-2016», открывшейся на ВДНХ. Metro пообщалось с создателями и выяснило, что авторы вдохновлялись техникой из прошлого и настоящего
Ретро. ЛиАЗ в воздухе.
Вдохновившись автобусами из комедий о приключениях Шурика, студенты МХПИ создали проект фуникулёра. По их мнению, он будет хорошо смотреться на канатной дороге между Лужниками и Воробьёвыми горами.
На высоте. Как дома.
Внутри кабины фуникулёра установили старую тумбочку и статуэтку, чтобы пассажирам было уютно и они не чувствовали себя как в общественном транспорте.
Витязь. Спустят на рельсы.
В 2017 году в Москве пустят 300 новых низкопольных трамваев нового поколения «Витязь».
Наш "Крым". Сделали конфетку.
Студенты МГТУ разработали на базе «Лады-Калины» родстер «Крым» и объехали на нём полуостров. Подогрев и складная крыша позволят гонять на авто и зимой по Москве.