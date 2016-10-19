Станцию метро "Звенигородская" по техническим причинам закрыли на вход и выход 19 октября в 14.30, сообщили Metro в Петербургском метрополитене. Переход на станцию Пушкинская также закрыт.

По состоянию на 15.15 станция все еще остается закрытой. Сообщается, что вероятной причиной закрытия "Звенигородской" является обнаруженный бесхозный предмет.

- Повесили ленты. Никого не пускают на переход. Стоит полиция. Пришлось объезжать. Сообщают в поездах и на станциях, что закрыта по техническим причинам, - сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

- Поезда проходят "Звенигородскую" без остановки.

- Оцеплена станция и переходы, на "Пушкинской" много полиции.

В комментариях к записи интернет-пользователи также обсуждают участившиеся случаи закрытия станций метро из-за забытых кем-то сумок и звонков телефонных хулиганов, сообщающих о заложенных в метро бомбах.