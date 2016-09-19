По информации пассажиров петербургской подземки, днем 19 сентября, станцию метро "Невский проспект" закрывали на вход и выход.

"По громкой связи передали, что "Невский проспект" закрыта на вход и выход. Время - 13-00", - сообщила Metro читательница, находившаяся в метрополитене в это время.

Как пояснили Metro в справочной службе метрополитена, станцию закрывали по техническим причинам.

- Станция метро "Невский проспект" была закрыта полчаса. Ее открыли в 13.21. Причина закрытия - технические причины", - пояснили в метрополитене.

Там же опровергли информацию о том, что в это же время закрывали станцию "Электросила".

- "Электросила" работает в штатном режиме, станцию не закрывали, - сообщили в петербургской подземке.

Очевидцы рассказали, что станцию "Невский проспект" закрывали из-за бесхозной сумки.

"Около перехода на "Гостинку" забыта сумка, стоят 2 полицейских. Отцеплено лентой. Поезда без остановки мимо проходят", - рассказали пассажиры метро.