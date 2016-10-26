На этот раз пассажиры петербургской подземки испытали неудобства из-за забытой бесхозной коробки. Она была найдена на платформе станции "Гостиный двор" зеленой ветки метро. Как сообщили очевидцы в соцсети 26 октября, для пассажиров её закрыли в 14.56.

- Вестибюль станции "Гостиный двор" закрыт для входа и выхода из-за бесхозного предмета (коробки), - сообщили очевидцы. - Работает вестибюль станции "Невский проспект".

Как показала проверка, коробка оказалась пустой. "Гостиный двор" открыли для пассажиров в 15.20.

Отметим, что последнее время подобные случаи участились в петербургском метрополитене. Чаще всего причиной закрытия становились забытые сумки. Пассажиров просят быть внимательными и не забывать вещи в общественном транспорте.