СМИ узнали, с кем встречается певица Нюша. Как пишет StarHit, девушка состоит в отношениях с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.

Недавно журналисты застали его на свидании с Нюшей в одном из ресторанов Москвы.

Известно, что Сивов родом из Казани. Он уже был женат, и у него растут двое детей от первого брака.

Сейчас мужчина живёт в Москве, но часто летает в родную Казань, а также летает в командировки в Швейцарию, где расположена штаб-квартира Международной федерации студенческого спорта.

Напомним, что певице Нюше 26 лет. Девушка старается скрывать свою личную жизнь, однако в ноябре артистка призналась, что её сердце несвободно. Как давно Нюша встречается с Игорем, неизвестно. Сами влюблённые свои отношения не комментируют, а также не выкладывают общие фотографии в соцсети.