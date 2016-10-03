Слухи вокруг состояния здоровья российского писателя-сатирика Михаила Задорнова не утихают. Ранее СМИ сообщили о том, что писатель был вынужден отменить несколько концертов из-за болезни, также появлялась новость о его госпитализации.

Однако, что именно произошло с 68-летним комиком, и чем болен Задорнов, не сообщается.

Корреспондент Metro поговорил с помощницей артиста и выяснил, как он себя чувствует.

– Он не госпитализирован. Да, есть проблемы со здоровьем, но у кого их нет, – рассказала корреспонденту Metro помощник сатирика Елена.

Напомним, что ранее Михаил Задорнов отменил концерт в Благовещенске – он должен был состояться 20 октября.

Отмечается, что сатирик также планирует отменить весь тур по Дальнему Востоку.



