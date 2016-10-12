Знаменитый сатирик Михаил Задорнов будет проходить курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики.

Михаил Задорнов, болезнь

"Я действительно должен отменить часть концертов до Нового года, – написал сатирик на своей страничке во "ВКонтакте" . – В первую очередь те, которые далеко от Москвы, и требуются перелёты и дальние тяжёлые переезды. В организме, к сожалению, обнаружен серьёзнейший недуг, свойственный не только возрасту. Лечить надо немедленно".

Кроме того, Михаил Задорнов отметил, что ему нужно будет экономить силы в связи с тяжёлым лечением болезни.

"Я вообще думаю, что всё не так безнадёжно, как порой кажется, – написал он. – Во всяком случае, сопротивляться надобно. Да, лечение предстоит тяжёлое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплёскивать их на разного рода боковую суету. Вон какой Хворостовский молодец! Всё правильно делает! Врачи у меня вполне достойные и с профессиональной точки зрения, и с человеческой".

Стала известна правда о здоровье Михаила Задорнова

Михаил Задорнов, состояние здоровья

Как сообщало Metro, слухи вокруг состояния здоровья российского писателя-сатирика Михаила Задорнова не утихают давно. Часть из них он опроверг в соцсетях.

"Но есть в газетах и других интернетовских ресурсах глупости, например, о том, что у Задорнова неизлечимая онкология лёгких и ссылка на какую-то якобы достоверную газету", – написал, в частности, сатирик.

Ранее СМИ сообщили, что писатель был вынужден отменить несколько концертов из-за болезни, также появлялась новость о его госпитализации. Однако, что именно произошло с 68-летним комиком, и чем болен Задорнов, не сообщалось.