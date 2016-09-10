Стадион на Крестовском острове в Петербурге, который также известен под неофициальным названием "Зенит-Арена", передадут футбольному клубу "Зенит" в марте 2017 года. Об этом сообщает "Радио Балтика" со ссылкой на городской комитет по строительству.

Стадион будет передан сине-бело-голубым, чтобы они осуществляли управление и экплуатацию объекта на долгосрочной основе. Для этого городские власти собираются заключить с питерским ФК договор аренды стадиона или концессионное соглашение. В комитете не исключили, что оба варианта передачи стадиона могут реализовать последовательно.

Как заявил 10 сентября вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, поле на "Зенит-Арене" уже полностью приготовили к использованию. До состояния полной готовности, включая всё внутреннее оснащение, стадион доведут только после сдачи в эксплуатацию.

Городские власти обещают "Зениту", что земельный участок со стадионом будет сдаваться в аренду на льготных условиях. Сумма будет регулироваться на основе рыночной стоимости и путём проработки правовых актов. "Зенит" будет готов принять первые матчи уже в апреле-мае 2017 года, приводит "РБ" слова генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.

Напомним, 11 августа правительство Санкт-Петербурга и ФК «Зенит» подписали меморандум о взаимодействии при передаче стадиона в управление футбольным клубом.