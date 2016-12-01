ST. PETER LINE слился с итальянской компанией MOBY SPL. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщила пресс-служба российского оператора. Такое решение партнеры приняли осенью 2016 года. Переговоры шли довольно долго, и представители ST. PETER LINE не давали комментарий по этому поводу. А это плодило множество слухов еще с момента, когда свои рейсы прекратила “Принцесса Анастасия”.

В ноябре Metro пообщалось с компанией. Тогда пресс-служба сообщила, что готовится новый продукт. 1 декабря о нем рассказали во всеуслышание.

Пассажиров ждет новое расписание. Каждое воскресенье в 18:00 из Петербурга будет ходить паром, который к 15:00 часам понедельника прибудет в Хельсинки, а уже через полтора часа оттуда отправится в Таллин. Следующим пунктом станет Стокгольм. На третий день паром прибудет обратно в Хельсинки.

С четверга по пятницу судно будет находится в Санкт-Петербурге. А в пятницу, субботу и воскресенье (до 18:00) паром будет курсировать по короткому круизному маршруту: Петербург-Хельсинки-Петербург.

Новый проект начнут реализовывать с апреля 2017 года. А продажу билетов планируют открыть уже в этом декабре.