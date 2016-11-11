"Принцесса Мария” и "Принцесса Анастасия" - два судна, обеспечивающих до недавнего времени паромную связь Петербурга и Скандинавии. Однако с ноября две "королевские особы", проданные оператору Moby Lines, не дают покоя простым пассажирам и СМИ. В интернете начинается паника - добраться до Хельсинки, Стокгольма и Таллина будет невозможно с января и как минимум до весны 2017 года. А вот сама компания сообщает - это в корне не соответствует действительности.

А теперь обо всем по порядку.

Как сообщает "Фонтанка", "Принцесса Мария" курсировать по прежнему маршруту больше не будет. Итальянский оператор MobyLines, выкупивший судна, больше не планирует эксплуатировать “Марию” в Балтийском регионе. Второй теплоход компании – "Принцесса Анастасия" – прекратит работу минимум на четыре месяца, так как уйдет на реновацию. Отсутствие расписания судна стало основанием для экспертов издания предполагать, что это тревожный сигнал. Если и “Анастасия” прекратит рейсы, то отправится в Скандинавию по морю будет просто не на чем.

РБК еще в сентябре сообщал, что все будет наоборот. "Принцесса Мария" останется на прежнем маршруте, а "Анастасию" переведут в другой регион. Однако сохранятся оба маршрута - Петербург–Хельсинки и Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин. При этом в результате слияния двух компаний появится новый продукт, о котором должны были сообщить еще в октябре.

Наступил уже ноябрь.

В пресс-службе St. PeterLine ситуацию не прояснили, однако сказали, что все близится к финалу. Положительному финалу.

- Круизное сообщение сохранится в 2017 году. Расписание опубликуем в ближайшее время. Информация, которая сейчас распространяется в СМИ, не соответствует истине по той простой причине, что мы ее не предоставляли! Прогнозы - только положительные! Сейчас идут финальные переговоры с портовыми службами о месте швартовки судов. Будет уникальный круизный продукт, который порадует наших пассажиров, - пояснила руководитель пресс-службы St. PeterLine Анна Сорокина.