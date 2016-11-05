Трагедией завершился спуск пожилой женщины с пятого этажа петербургского дома по простыням, связанным друг с другом. В результате падения она получила травмы, не совместимые с жизнью. Драматичный инцидент произошёл на Богатырском проспекте (д. 48, корпус 1).

Как сообщили Metro в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, "факт гибели женщины с признаками падения с высоты подтверждается". В то же время в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу Metro сообщили, что женщина после падения была ещё жива, её отправили на машине "скорой помощи" в больницу, но выжить потерпевшая всё же не смогла.

По данным жителя близлежащего дома Александра, врачи, прибывшие на место происшествия, пытались спасти женщину, делая ей массаж сердца.

– На асфальте видна кровь, оборван силовой провод – видимо, она его зацепила, – также рассказал Metro Александр. Он же, ссылаясь на соседа, который общался с полицейскими, сообщил, что у погибшей, возможно, не ладились отношения с мужем и перед трагедией они якобы поссорились.

Виктория Волкова проходила мимо места, где упала женщина, через несколько часов после происшествия – тем не менее, там ещё было не убрано.

– В час дня там все ещё была лужа крови, розовый чехол от очков и кабель на весь двор лежал. прямо на детской площадке, – сообщила она Metro.

Как рассказал Metro источник на условиях анонимности, погибшая женщина не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

– Она была под корвалолом, – отметил источник, ссылаясь на информацию, предоставленную родственником погибшей. – Выпила его на ночь перед сном, проснулась, оделась и ушла. Она не пьёт и не употребляет наркотики.

Отметим, что при регулярном употреблении в больших дозах вышеуказанный медицинский препарат вызывает серьёзные неврологические, когнитивные нарушения.

Как написала в ветке обсуждений инцидента в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга петербурженка Елена Леонова, в доме, где произошла трагедия, живут, в основном, малоимущие: "Этот дом является социальным и большинство семей, живущих в нём, малоимущие и неблагополучные".