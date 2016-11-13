Сотрудники ФСБ задержали 10 выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты

Операции по задержанию прошли одновременно в двух столицах. На одном из видео, распространённых пресс-службой ФСБ, видно, как двоих парней характерной внешности роняют в грязь.

«Пожалуйста, руки», – жалостливо просит один из лежащих.

«Рот закрой свой, животное», – без тени эмоций отвечает сидящий на нём сотрудник спецслужбы в маске, продолжая надевать наручники.

На другом видео мужчина в одних трусах пытается объяснить, откуда в его квартире оружие.

Третий ролик – фрагмент допроса молодого парня, который представляется гражданином Таджикистана Абдухалебом Мирзоевым. Он рассказывает, что его брат воюет в Сирии...

«А ты что собирался делать в Российской Федерации, конкретно в городе Москве?» – спрашивает голос за кадром с таким же акцентом, как и у задержанного.

«Террирастический акт», – с трудом выговаривает парень. И тут же называет имя подельника из Киргизии.

Акцент оперативника объясняется просто – террористическую группу выявили и «вели» сотрудники МВД Таджикистана.

На кадрах оперативной съёмки в Москве и Санкт-Петербурге видны гранаты и готовая к использованию самодельная бомба. По данным «Фонтанки.ру», целями террористов в городе на Неве должны были стать торговые центры «Галерея» на Лиговском проспекте и «Академпарк» на проспекте Науки. Цели в Москве пока неизвестны.