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 Опубликовано : Сегодня 08:40

Сотрудники ФСБ задержали 10 выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты

  • Михаил Нешевец

Спецслужбы уже выяснили, где именно должны были пройти нападения

Сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ

РИА Новости

Фото:

Операции по задержанию прошли одновременно в двух столицах. На одном из видео, распространённых пресс-службой ФСБ, видно, как двоих парней характерной внешности роняют в грязь. 

«Пожалуйста, руки», – жалостливо просит один из лежащих.

«Рот закрой свой, животное», – без тени эмоций отвечает сидящий на нём сотрудник спецслужбы в маске, продолжая надевать наручники. 

На другом видео мужчина в одних трусах пытается объяснить, откуда в его квартире оружие. 

Третий ролик – фрагмент допроса молодого парня, который представляется гражданином Таджикистана Абдухалебом Мирзоевым.  Он рассказывает, что его брат воюет в Сирии... 

«А ты что собирался делать в Российской Федерации, конкретно в городе Москве?» – спрашивает голос за кадром с таким же акцентом, как и у задержанного. 

«Террирастический акт», – с трудом выговаривает парень. И тут же называет имя подельника из Киргизии. 

Акцент оперативника объясняется просто – террористическую группу выявили и «вели» сотрудники МВД Таджикистана. 

На кадрах оперативной съёмки в Москве и Санкт-Петербурге видны гранаты и готовая к использованию самодельная бомба. По данным «Фонтанки.ру», целями террористов в городе на Неве должны были стать торговые центры «Галерея» на Лиговском проспекте и «Академпарк» на проспекте Науки. Цели в Москве пока неизвестны. 

Эксперт

Не таких «героев» раскалывали 

Cпециалист по психологии терроризма Игорь Карпов

В таких случаях многие сомневаются, что это настоящие террористы, а не подстава – мол, сразу всё про себя рассказывают...  

Когда человека задерживают, ему страшно, на него вываливают неопровержимые доказательства. В такой ситуации люди на себя по 20 листов пишут. 

А эти ребята на видео... Такие у нас улицы метут. Возможно, решили подзаработать другим способом...

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