Накануне вечером, 5 декабря, неизвестные ограбили солиста группы "На-На" Вячеслава Жеребкина. Произошло это в центре Москвы – на Рождественском бульваре.



Пока певец ужинал в одном из ресторанов, грабители разбили окно его синего Mitsubishi и утащили лежавшую там сумку. В ней находились документы Вячеслава.

Вскорости в социальной сети Инстаграм писательница Лена Ленина попросила своих подписчиков помочь с поиском документов.

"Срочно требуется помощь Славе Жеребкину из Группы На-На! Его автомобиль ограбили только что на Рождественском бульваре, 10. Если вы случайно обнаружите его документы, выброшенные в окрестностях, верните, пожалуйста", - написала Ленина.

Подписчики Лены посочувствовали "нанайцу", но были удивлены тем, что свои документы он оставляет в авто.