В распоряжении Metro оказалось официальное письмо от службы безопасности LinkedIn, которое получили российские пользователи этой соцсети. Как известно, доступ к LinkedIn был заблокирован 17 ноября 2016 по требованию Роскомнадзора, который внес соцсеть в реестр нарушителей. Ранее суд признал LinkedIn нарушителем закона о хранении персональных данных россиян.

"Власти РФ приняли решение заблокировать доступ к LinkedIn в связи с тем, что мы не храним Ваши персональные данные и данные других наших российских участников на территории России", - говорится в сообщении от LinkedIn, - Мы глубоко сожалеем о данном решении... считаем, что наша деятельность соответствует местному действующему законодательству, и на данный момент мы рассматриваем все возможные пути разрешения ситуации и варианты наших дальнейших действий".

По информации LinkedIn, руководство соцстеи обратилось в соотстветствующие российские ведомства с предложением встретиться для обсуждения запроса о переносе персональных данных.

"В зависимости от того, как будет приводиться в исполнение это решение, большинство наших услуг может быть недоступно на территории РФ в течение некоторого времени", - отмечается в сообщении LinkedIn.

Тем не менее, пользователи могут осуществлять доступ к LinkedIn за пределами России.

"Ваш профиль будет появляться в результатах поиска и с вами смогут связываться другие участники с предложениями карьерных возможностей, вы сможете получать актуальный контент и многое другое по электронной почте. Ваша учётная запись будет оставаться открытой до тех пор, пока вы не отправите нам запрос на её закрытие", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в случае покупки доступа к одной из услуг LinkedIn, которая была заблокирована, пользователь может связаться с компанией по электронной почте и вернуть деньги пропорционально неиспользованному времени.