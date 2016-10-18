Согласно результатам исследования сайта Victoria Milan (Мальта), главными изменниками оказались финансисты, банкиры и брокеры, сообщает Mirror.

На втором месте этого неоднозначного рейтинга закрепились пилоты и стюардессы, на третьем - медработники.

В исследовании принимали участие 5 658 женщин, которые изменяли своим возлюбленным, причём 2/3 из них находили себе второго партнёра на рабочем месте.

При этом, только 10% опрошенных заявили, что измены на работе вызывали у них опасения насчёт потери должности.

Основатель сайта Victoria Milan Сигурд Видал отмечает, что результаты доказывают, что в приоритете у людей - желание хорошо провести время, а не карьера.

"Очевидно, что даже если вы и рискуете карьерой, заводя интрижку на работе, вы все равно стремитесь сделать вашу жизнь разнообразнее", - заявляет он.

Топ-10 профессиональных сфер, представители которых часто изменяют своим половинкам:

Финансовая (банкиры, брокеры, аналитики и т.д.)

Авиация (пилоты, стюарты, стюардессы и т.д)

Здравоохранение (врачи, медсестры и др.)

Бизнес (топ-менеджеры, менеджеры среднего звена, секретари и т.д.)

Искусство (музыканты, модели, актеры, фотографы и т.д.)

Развлечения (диджеи, танцовщицы, официанты и т.д.)

Коммуникации (журналисты, PR и т.д.)

Право (адвокаты, прокуроры, судьи и т.д.)

Другие области