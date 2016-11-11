Обильные снегопады, обрушившиеся на этой неделе на Петербург, не отразились на работе метрополитена. Несмотря на небольшое ежедневное увеличение пассажиропотока, график работы подземки не изменился, сообщает пресс-служба петербургской метро.

Все станции оказались готовы к приему увеличившегося числа пассажиров.

С 7 по 10 ноября метрополитен перевез 10765545 человек. По сравнению с предыдущей неделей рост числа пассажиров составил около 50-100 тысяч человек в день. Наибольшее количество поездок зафиксировано 10 ноября – в этот день петербуржцы и гости города воспользовались метро 2764993 раз. Для сравнения, 31 октября метрополитен перевез 2556755 пассажиров.

В Петербургском метрополитене готовы к возможному дальнейшему увеличению пассажиропотока.