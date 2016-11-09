В связи со снегопадом, который не прекращается в Петербурге уже третьи сутки, в городе усилена работа дорожных служб. Убрать снег 9 ноября городским службам помогут бойцы Студенческих отрядов Санкт-Петербурга.

- За последние несколько дней намело очень много снега, - отмечает Дарья Довбыш, командир городского штаба студенческих отрядов. - Бойцы студотрядов вызвались помочь детским садам, школам, больницам и поликлиникам, а также другим социальным объектам справится со стихией.

Также, по словам командира штаба студотрядов, молодёжь уделит отдельное внимание памятникам и прилегающей к ним территории.

Начало работ 8 ноября намечено на 14.30 по следующим адресам: Большая монетная, 11 (15 человек), Каменоостровский, 55 (8 человек), Куйбышева, 25 (7 человек). 9 ноября бойцы возьмутся за Петроградский район, 10 ноября - Приморский район, 11 ноября – Василеостровский.