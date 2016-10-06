Циклон, поднявший в европейских городах настоящий ураган, начинает портить погоду и в российской столице. Синоптики сообщают, что в пятницу он доберётся до Москвы.

Сегодня в городе ожидаются достаточно сильные ливни: по прогнозам выпадет до 20 миллиметров осадков, а показания термометров не превысят +10 градусов. Ливни продлятся до субботы.

– А в воскресенье дожди прекратятся, температура опустится до плюс восьми градусов, – рассказал Metro ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. – Это на один-три градуса ниже нормы.

Похолодание продолжится, и в понедельник. 10 октября в Москве будет уже всего +6 градусов. В этот день может выпасть первый снег.

– Покружат одна две, – добавил синоптик. – Это важно, как сам факт, что в городе выпали первые, белые снежинки.