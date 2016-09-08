Британские СМИ сообщают, что в КНДР решили перейти на новый уровень запретов, теперь в стране нельзя с сарказмом и иронией обсуждать действия северокорейских властей, сообщает The Independent. За насмешливые высказывания можно на полном серьёзе угодить в трудовой лагерь.

Например, за фразу "Во всем виноваты США", сказанную в шуточной форме, когда подразумевается привычка властей винить другую страну в своих проблемах, человека могут обвинить в проявлении "враждебных действий" и отправить отрабатывать преступление против своей страны. Под запрет попала и другая конкретная фраза – "Дурак, который не может видеть внешний мир". Она подразумевает узость взглядов человека, придерживающегося политики изоляции.

Стоит отметить, что ранее Западные, а также южнокорейские СМИ неоднократно сообщали о резонансных действиях северокорейских властей, которые часто оказывались ложью. Так, например, в Республике Корее любят сообщать о казнях, проводимых Ким Чен Ыном в извращённой форме: с помощью зенитных орудий, голодных собак или огнемётов. В итоге подобная информация опровергалась, когда "убитые" оказывались живы. Поэтому нельзя однозначно сказать, насколько правдива информация про наказания за сарказм.