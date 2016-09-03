В Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели проверку по заявлению об изнасиловании 15-летней петербурженки у школы в Невском районе. В ходе следственных действий и экспертиз удалось установить, что история школьницы не соответствует действительности, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ГУ МВД.

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что заявительница является девственницей и травм половых органов у неё нет.

Напомним, что "жертва" обратилась вечером 2 сентября в одну из детских городских больниц города. Учащаяся петербургского колледжа заявила врачам, что была изнасилована своим знакомым в ночь с 1 на 2 сентября у школы на Товарищеском проспекте.