Американскому изданию The Washington Post удалось узнать детали "последнего предложения" по Сирии, которое направили США России во время встречи Барака Обамы с Владимиром Путины на саммите G20 в Китае. Согласно предоставленной информации, американцы требуют запретить Дамаску использовать свою авиацию, а также ввести режим прекращения огня на территории всей страны.

Отдельно власти США призывают Россию в срочном порядке стабилизировать ситуацию в Алеппо, чтобы организовать стабильную и безопасную доставку гуманитарной помощи.

Со своей стороны американцы предлагают "попытаться" отделить террористические группировки от так называемой умеренной оппозиции.

Если данные договорённости между США и Россией будут достигнуты, то две страны могут приступить к совместной воздушной операции против террористов. Предполагается, что военные будут наносить удар по боевикам лишь после того, как будут уверены, что это экстремисты, а не оппозиция.