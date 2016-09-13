Информагентство Сирии сообщает, что над территорией страны был сбит военный истребитель армии Израиля. По данным местных СМИ, самолет атаковал позиции сирийской армии на юго-западе страны, в провинции Кунейтра.

Инцидент произошел 13 сентября около часа ночи по местному времени, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Ранее пресс-служба армии Израиля распространила сообщение, что в ночь на 13 сентября израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск в ответ на очередной снаряд, упавший на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, передает РИА Новости.

Позже Израиль опроверг сообщения о сбитом в Сирии истребителе.

"Полностью ложные заявления», — охарактеризовал сирийские публикации представитель ЦАХАЛ майор Арье Шаликар. В тоже время он признал, что самолеты ВВС страны были атакованы с земли, однако ВВС Израиля потерь не понесли.

«Сегодня ночью две ракеты класса "земля-воздух" были выпущены с сирийской территории после того, как наша авиация атаковала позиции сирийской артиллерии. Ни на одном из этапов инцидента безопасность летательных аппаратов ВВС Израиля не была под угрозой», — сказал Шаликар.