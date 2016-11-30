В скором времени жители России могут остаться без доступа к популярному видеохостингу YouTube. Как сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на несколько своих источников, причиной этому может стать закон об ограничении доли иностранных владельцев аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом.

Изначально закон планировался как инструмент для регулирования деятельность онлайн-кинотеатров. Как и с законом о СМИ, он должен вводить ограничения для иностранцев на владение подобными компаниями, давая им разрешение на обладание лишь 20% фирмы. Распространяться правило, как предполагается, должно на аудиовизуальные сервисы с аудиторией от 100 тыс. пользователей в месяц, или более 20 тыс. пользователей в одном субъекте страны.

Но помимо онлайн-кинотеатров "Под понятие "организатор аудиовизуального сервиса" подпадает YouTube, где пользователи размещают в том числе контент собственного производства", - пишет газета.

Помимо предполагаемого ухода популярного сервиса, закон может также привести к увеличению дополнительных затрат для целого ряда компаний, так как нововведения приведут к необходимости создания соответствующей инфраструктуры.

В Госдуму законопроект внесли депутаты Шамсаил Саралиев ("Единая Россия") и Андрей Луговой (ЛДПР), а инициирован он был "Газпром-медиа" и "СТС Медиа". В тоже время операторы связи "Вымпелком" и МТС выступают против данной идеи и настаивают на обсуждении документа с участием онлайн-кинотеатров, на которых он распространяется.