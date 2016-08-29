Российская Федерация и Соединённые Штаты могут уже в сентябре начать наносить скоординированные удары по боевикам запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" в Алеппо, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Женеве. Данный вопрос представители двух стран обсуждали на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии.

"Стороны обсуждают возможность начала нанесения скоординированных ударов по боевикам в Алеппо примерно с середины сентября", - заявил источник.

Начало осени было выбрано по той причине, что к этому моменту, как предполагается, в городе и его окрестностях останутся лишь террористы, не пожелавшие сложить оружие и выйти из окружения.

Отметим, что сейчас в Алеппо сложилась крайне тяжёлая гуманитарная ситуация. Оставшиеся в городе мирные граждане подвергаются постоянным обстрелам со стороны противоборствующих сторон. Также в городе наблюдаются сложности с продовольствием и водой, несмотря на поступающие гуманитарные грузы. У многих людей нет возможности получать базовую медицинскую помощь