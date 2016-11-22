"Мажорка" Мара Багдасарян, которая проходила в качестве свидетеля по уголовному делу о гонках на Gelandewagen, лишилась протекции отца.



Как сообщает RenTV, Багдасарян осталась в суде без адвокатов. По некоторым данным, родители отказались оплачивать ей защитников.

Как утверждают очевидцы, ранее отец любительницы экстрима наорал на неё при конвое и якобы отказался в дальнейшем финансировать ее защиту.

Также Багдасарян пожаловалась на плохое самочувствие. "Мажорка" и на прошедших слушаниях также говорила, что нервничает и ей нездоровится. На заседание 15 ноября ей была вызвана скорая помощь.

Ранее осужденная на 14 суток ареста "мажорка" Мара Багдасарян призналась, что не общается с матерью уже около года. По словам девушки, она находится в плохих отношениях с отцом.

Стритрейсершу задержали 6 ноября, когда её припаркованный автомобиль пытались эвакуировать. Полицейские выяснили, что у Багдасарян есть немало неоплаченных штрафов.

Девушка ранее проходила в качестве свидетеля по уголовному делу о гонках на Gelandewagen c участием сына вице-президента "Лукойла".