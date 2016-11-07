В Москве известную стритрейсершу, участницу скандальных "гонок" на Gelandewagen Мару Багдасарян приговорили к 40 часам обязательных работ за неуплату штрафа за нарушение ПДД, сообщают "Вести".

Судья подчеркнул, что если Багдасарян будет уклоняться от обязательных работ, то ей могут назначить штраф до 300 тысяч рублей или заменить наказание арестом.

Согласно материалам дела, в мае этого года Багдасарян нарушила правила дорожного движения. Это зафиксировала камера ГИБДД, и на почту ей пришло письмо со штрафом.

– Я уже три года живу по другому адресу, а штрафы идут по месту прописки. Когда я их увидела, то они были уже просроченные. Я признаю вину, что вовремя не оплатила данный штраф", — сказала она на суде. Багдасарян также пояснила, что за рулем ее машины ездят и родственники, поэтому не только она могла совершить данное правонарушение.

Участница "гонок" на Gelandewagen заявила, что штраф ей выписали по ошибке

Адвокат просил назначить штраф в размере 10 тысяч рублей. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 суток ареста.

Задержали же Багдасарян на Ленинском проспекте – полицейские выписали ей административный штраф за неправильную парковку, однако после проверки документов выяснилось, что за ней числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Всего в суд поступил 51 материал в отношении Багдасарян, все они касаются неуплаты штрафов за ПДД.

Позднее стало известно, что Багдасарян всё же получит 10 суток ареста по одному из административных дел. Рассмотрение административных протоколов продлится две недели. Последнюю порцию суд рассмотрит 21 ноября.