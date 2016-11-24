"Мажорка" Мара Багдасарян, ставшая известной благодаря гонкам с полицией на джипе сына замглавы "Лукойла", поработает некоторое время дворником на севере столицы. Она должна будет сделать это в счёт часов обязательных работ за неуплату штрафов и нарушение ПДД.

Как сообщает АГН "Москва", определены место и вид работ – Мара Багдасарян будет отбывать обязательные работы дворником в районе Сокол по адресу улица Часовая, дом 28.

Отец "мажорки" Багдасарян отказался оплачивать ей адвокатов

Мировой судебный участок №353 района Аэропорт 24 ноября рассматривает пять оставшихся административных протоколов, составленных на Багдасарян.

Всего за семь дней судебных заседаний девушке было назначено 24 дня административного ареста (10 из которых она уже отбыла), 595 часов обязательных работ, административные штрафы на общую сумму 134 тысяч рублей.