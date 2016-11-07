Боевики запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" хотят в ближайшее время совершить ряд терактов в Европе, отомстив тем самым за военные поражения в ходе операции в иракском Мосуле и в нескольких городах Сирии, сообщает испанское издание ABC со ссылкой на свои источники в разведке. Также террористы надеются, что нападениями они смогут остановить деморализацию в своих рядах.

Предполагаемыми целями экстремистов могут стать места массового скопления людей: стадионы, концертные залы, вокзалы. Также существует вероятность того, что боевики захотят связать свои нападения с приближающейся годовщиной терактов в Париже.

Источник напомнил журналистам о недавней речи лидера боевиков Абу Бакр аль-Багдади, который призвал своих людей не только противостоять "до конца в Мосуле", но и приказал "обернуть в ночь дни нечестивых, посеять хаос на земле, пролить потоки крови".

В качестве доказательства серьёзности данных угроз, журналисты указывают на то, что только в первые недели осады Мосула там было совершено 95 самоподрывов смертников ради поддержания контроля над периметром города.

Издание отметает, что в Испании всё чаще находят людей, поощряющих действия экстремистов в Сирии и Ираке. При этом "Исламскому государству" удаётся ещё и сохранять в странах Запада необходимую для пропаганды и вербовки новых членов информационную инфраструктуру. В частности, у боевиков уже есть тысячи видео с убитыми детьми под обломками зданий, разрушенных бомбардировками коалиции, которые служат для склонения в свои ряды новых людей.