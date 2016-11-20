Канцлер Германии Ангела Меркель планирует баллотироваться на четвертый срок. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на свой источник в партийных кругах.

Меркель выставит свою кандидатуру от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

По данным агентства, о своем решении Ангела Меркель сообщила членам ХДС на заседании президиума в воскресенье, 20 ноября.

Ожидается, что в ближайшее время Меркель выступит с публичным заявлением на пресс-конференции и сообщит о своем намерении баллотироваться на четвертый срок лично.

Меркель впервые возглавила правительство Германии в 2005 году. Если ей удастся занять пост канцлера в четвертый раз, она повторит рекорд Гельмута Коля, который руководил кабинетом министров в 1982-1998 годах.

Кандидатура канцлера Германии утверждается по итогам выборов в парламент. Жители страны голосуют за партии, которые выдвигают своих кандидатов на пост главы правительства. В случае, если ни одна партия не получает абсолютного большинства, формируется коалиция.

Парламентские выборы в Германии пройдут осенью 2017 года. Судя по опросам населения, у Ангелы Меркель есть все шансы занять пост канцлера Германии в четвертый раз. Самым вероятным итогом предстоящих выборов, согласно опросам, станет переизбрание нынешней коалиции, в состав которой входят Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, а также Социал-демократическая партия Германии.