В ночь на понедельник авария на Даниловской набережной-2016 привела к гибели человека.

ДТП на Даниловской набережной сейчас – одна из главных столичных новостей. Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД, автомобиль марки Mazda и мотоцикл столкнулись на Даниловской набережной в районе дома 6.

"Около 23.50 по мск, 28 августа, на Даниловской набережной в районе дома 6 столкнулись автомобиль Mazda и мотоцикл. По предварительным данным, погиб один человек, ещё один серьёзно пострадал", – сообщил источник.

На месте аварии ДТП работали сотрудники ГИБДД. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.