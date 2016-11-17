В Красноярске был задержан сотрудник патрульно-постовой службы, которого подозревают в ограблении мужчины, которого полицейский безосновательно остановил для проверки, сообщается на сайте регионального управления СК.

Как считает следствие, происшествие случилось 3 октября, именно в этот день в районе часа ночи полицейский вместе с двумя коллегами находясь на дежурстве, преднамеренно покинул маршрут патрулирования и выехал на ул. Парижской Коммуны г. Красноярска.

"Недалеко от дома № 10 они заметили ранее незнакомого им гражданина. Полицейский, явно превышая свои должностные полномочия, без наличия на то достаточных оснований, остановил мужчину для досмотра и потребовал передать барсетку. Воспользовавшись моментом, когда его коллега производил личный досмотр гражданина, полицейский тайно похитил из барсетки денежные средства в сумме 25 тысяч рублей", - сообщает СК.

По факту происшествия дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 158 УК (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий).