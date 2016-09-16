Инцидент, в результате которого пострадал лось, произошёл накануне вечером, 15 сентября. В Новгородской области под станцией Окуловка скоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, сбил выбежавшего на железнодорожные пути лося. Об этом "Радио Балтика" сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

После происшествия состав пришлось ненадолго остановить для осмотра повреждений. После этого поезд направили в депо.

По словам очевидца, который ехал в первом вагоне, из-за задержки «Сапсан» прибыл в столицу с опозданием на 15 минут.