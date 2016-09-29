Съёмки исторического приключенческого фильма "невский пятачок" (режиссёр Дмитрий Тюрин) продлятся всю ночь с вечера субботы до утра воскресенья. Как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, движение транспортных средств будет ограничено по Галерной улице на участке от Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда с 22.00 01 октября до 10.00 02 октября.

Съёмки художественного фильма будет проводить ООО «Продюсерский центр «ИВАN».

Кроме того, движение транспортных средств по Галерной улице на участке от Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда будет прекращено с 10.00 до 22.00 02 октября.

Фильм "Невский пятачок" выйдет на экраны в 2017 году.