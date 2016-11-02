В город пришла зима, и ожидается, что ноябрь - 2016 станет самым холодным за последние 8-10 лет. Синоптики сообщают, температура воздуха в ноябре хоть и может еще подняться, но на общей картинe это никак не отразится. Об этом Metro рассказал Александр Колесов, главный синоптик Петербурга.

В первой декаде сохранится температура до минус пяти, в дальнейшем - может опуститься до 10 градусов мороза. Снег редко будет сменяться дождем и мокрым снегом, это будет ближе к середине месяца. Но все же осадков будет не так много - 50-90% от нормы. То есть сильных снегопадов и резких перепадов температур не будет, но "переодеться" в зимнюю резину - уже точно пора.

Праздничная неделя, по словам Колесова, пройдет хоть и под циклоном, но все же под снегом. Он приближается к городу уже сегодня, 2 ноября, и будет идти еще несколько дней - умеренный.

- Предстоит образование снежного покрова, надеюсь, все-таки пока временного. Если в центре город "сам себя нагреет", то на окраинах уже будет очень морозно и неуютно на дорогах.