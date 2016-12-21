На станциях синей ветки метро с 8 часов утра началась давка. Поезда приходили с большим интервалом. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях. Так, по словам пассажиров, на станции “Парнас” очередной состав приходилось ждать по 10-15 минут.

- Попала в этот ад. Банальная вежливость друг к другу помогает избежать многих ситуаций. Увы и ах, 99% людей просто прут напролом. Не задумываясь, что в этой толпе пожилые люди и дети. Слава Богу, что никто не пострадал. Лично меня просто внесли в вагон и припечатали к дверям.

- От Озерков до Просвещения ползли с 07:57 до 08:08.

Около 9 часов утра стали поступать сообщения о том, что движение нормализовалось. Как сообщили Metro в пресс-службе "Метрополитена", напряженная ситуация длилась всего 12 минут. Причиной "пробок" стала неисправность оборудования на въезде на станции "Парнас". Движение составов было затруднено только на участке от "Парнаса" до "Удельной". Между остальными станциями скорость увеличивалась до обычной. Технические нарушения удалось исправить и восстановить движение на линии.