Программисты из Швеции разработали сервис, позволяющий нажатием одной кнопки удалиться сразу же из всех соцсетей и с целого ряда различных сайтов. Как сообщает информационный портал The Next Web, разработчики Вилли Долбо и Линус Юннебак создали программу, которую можно найти на сайте deseat.me.

У сервиса только один минус, она рассчитан больше на англоязычную аудиторию, а точнее тех, кто активно пользуется Gmail. Для удаления человеку необходимо войти в свой Google-аккаунт, а дальше за дело берётся уже сама программа.

Пользователю лишь необходимо выбрать из списка профили на ресурсах, с которых он хочет удалиться. Когда все галочки поставлены, то сервис перенаправляет пользователя непосредственно на страницу, где можно удалить аккаунт.

По мнению издания, данный сервис может стать незаменимым инструментом для тех, кто устал от социальных медиа и стресса, провоцируемого Интернетом.