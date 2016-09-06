Традиционный осенний праздник фонтанов пройдет в ГМЗ "Петергоф" 9, 10 и 11 сентября. В эти дни вечером петербуржцы и гости города смогут увидеть невероятное красочное шоу под открытым небом. Большой каскад Петергофа превратится в грандиозный кинозал.

Мультимедийный спектакль-ревю "Советский Голливуд" соединит 3D-мэппинг на фасаде Большого дворца с оригинальными хореографическими и вокальными номерами и световым, пиротехническим шоу.

Зрителей ждет яркий рассказ о жизни и искусстве легендарных советских артистов.

- Главными героями ревю «Советский Голливуд» станут ярчайшие звезды кинематографа 1930-х годов: режиссер Григорий Александров, артисты Любовь Орлова и Леонид Утесов, композитор Исаак Дунаевский, - рассказали Metro в пресс-службе ГМЗ "Петергоф", - Авторы спектакля затронут непростую тему взаимоотношений между творческой личностью и тоталитарным государством.

Ведущими шоу, рисующими портреты героев на фоне времени, выступят популярные артисты Елизавета Боярская и Тарас Бибич.

Начало шоу в Петергофе в 21 час (9, 10 и 11 сентября). Билеты уже продаются на сайте музея, их количество ограничено. Стоимость - 1 000 рублей. Дети до 7 лет - бесплатно. Правда, организаторы праздника отмечают, что спектакль не рекомендуется детям до 6 лет.